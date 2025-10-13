Херсон: підряд на ремонт лікарні дали компанії, з якою розірвано попередній договір

Херсонська обласна дитяча клінічна лікарня уклала договір на реконструкцію із компанією, cеред засновників якої — ТОВ "Автомагістраль-Захід", з яким заклад раніше розірвав угоду на ті самі роботи.

Про це пише "Вгору".

Відповідно до тендерної документації, оприлюдненої на платформі Prozorro, новим підрядником обрали Консорціум "Магістраль плюс".

Вартість робіт становить 102 мільйони 505 тисяч гривень. Підрядника обрали без аукціону та без використання електронної системи закупівель, пояснивши це тим, що замовник перебуває на території активних бойових дій.

Закупівля проводиться за правилами та за кошти ініціативи Європейського Союзу "Ukraine Facility".

"У лікарні планують реконструювати приймальне відділення головного корпусу та відділення діагностики у відділення невідкладної медичної допомоги. Також передбачене встановлення томографа", – говориться у повідомленні.

Відповідно до договору, підписаного 3 жовтня 2025 року, роботи мають бути завершені до 31 грудня 2026 року.

Консорціум "Магістраль плюс", який отримав підряд, зареєстрований у Тернополі. Серед його засновників — ТОВ "Будівельна компанія "Валк" і ТОВ "Автомагістраль-Захід".

Остання фірма була підрядником у попередньому договорі на реконструкцію, який лікарня розірвала у вересні цього року, повідомляє "Вгору".

У травні 2025 року лікарня оголосила тендер, але його скасували через відсутність у документації згадки про фінансування в межах ініціативи "Ukraine Facility".

"У липні 2025 року заклад підписав договір із ТОВ "Автомагістраль-Захід". Вже у серпні Держаудитслужба розпочала моніторинг закупівлі, а у вересні виявила низку порушень", – говориться у повідомленні.

Зокрема, у переліку обладнання та матеріалів виявили товари з "неприйнятних країн" — Китаю, Туреччини, Індії, Гонконгу, Кореї та Малайзії. Їх використання заборонене у проєктах, що фінансуються за програмою "Ukraine Facility". Аудитори також наголосили на ризику відсутності підтвердженого досвіду у компанії.

Крім того, замовник не вказав усіх даних, необхідних для участі у рамковій угоді зі співфінансування ЄС.

У підсумку Держаудитслужба рекомендувала розірвати договір, що й зробили за взаємною згодою сторін.

ТОВ "Автомагістраль-Захід" (засновник Консорціуму "Магістраль плюс") зареєстрували в Тернополі у 2010 році. У червні 2023-го єдиним засновником став Сергій Юзвішин. У 2024 році підприємство змінило адресу на село Веренчанка Чернівецької області. Нині керівником є Артем Пушкар.

"Медіа пов’язують "Автомагістраль-Захід" із колишнім керівником Служби автодоріг Тернопільщини Богданом Юликом, який є фігурантом журналістських розслідувань", – звертає увагу "Вгору".

"Також з документів Prozorro відомо, що компанія виступала субпідрядником ТОВ "Глобал Білд Інжиніринг", яке журналісти пов’язують із заступником голови Херсонської ОДА Антоном Самойленком", – говориться у повідомленні.

