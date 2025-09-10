Херсон витратить на мобільні укриття 11 мільйонів гривень

Для закупівлі та встановлення близько 23 мобільних укритів у Херсонській громаді планують витратити понад 11 мільйонів гривень.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає "Вгору".

"Першочергово їх встановлюватимуть у місцях масового скупчення людей. Наразі визначенні місця, де ці обєкти встановлюватимуть", – зазначив Шанько.

За його словами, також Червоний Хрест надасть ще 5-7 мобільних укриттів для Херсонської громади.

На червень 2025 року в Херсонській міській територіальній громаді було облаштувано 538 захисних споруд. Це найпростіші укриття у підвальних або цокольних приміщеннях та мобільні укриття на зупинках громадського транспорту.

Крім того, у місті функціонують сховища, які можуть витримати різні засоби ураження, зазначає "Вгору".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що до кінця року ДП "Адміністрація морських портів України" встановить 38 додаткових мобільних укриттів у портах.⠀Мобільні укриття встановлять у портах Великої Одеси, портах Дунаю та Миколаївського регіону.

На Херсонщині планують облаштувати антидроновими сітками 264 кілометрів доріг та критичних об'єктів.

Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області збудували перший спеціальний антидроновий тунель для захисту цивільного і військового транспорту від атак ворожих FPV-дронів. Антидроновий тунель дозволяє безпечніше переміщувати особовий склад, спорядження та евакуювати поранених.

Також повідомлялося, що уряд затвердив порядок використання коштів державного бюджету для реалізації публічного інвестиційного проекту на острові Хортиця у Запоріжжі. Нова будівля виконуватиме подвійну функцію. У мирний час це сучасне сховище для понад 100 тисяч музейних експонатів, а у разі небезпеки — надійне протирадіаційне укриття для відвідувачів та працівників заповідника.