Херсон: укриття за 7 мільйонів гривень ремонтуватиме ФОП з 18-денним "стажем"

Одразу два підряди на ремонт укриттів у Херсоні загальною вартістю 6,8 млн грн віддали підприємиці, яка зареєструвалась лише 18 днів тому. До того вона була кілька місяців зареєстрована як ФОП, але торгувала квітами та кормами для домашніх тварин.

Про це повідомило медіа "МОСТ".

"Відділ з питань цивільного захисту Херсонської міської ради, який очолює колишній правоохоронець Микола Прусов, 2 жовтня уклав два договори, замовивши послуги з поточного ремонту найпростіших укриттів для колективного захисту населення", – пише сайт.

Інформація про це опублікована на Prozorro. Контракти вартістю 3,9 млн грн та 2,9 млн грн підписали з херсонською підприємицею Любов’ю Марущак.

"За даними системи бізнес-аналітики YouСontrol, Любов Марущак зареєструвалась як ФОП 19 вересня", – пише "МОСТ".

"Любов Марущак вже була зареєстрована як ФОП у 2020 році. Тоді вона займалась роздрібною торгівлею квітами та кормами для домашніх тварин, але через кілька місяців припинила цю діяльність", – зазначає медіа.

"Цього ж разу основним КВЕДом Марущак вказала "Будівництво житлових і нежитлових будівель", а до нього обрала ще 38 додаткових – від будівництва доріг і автострад до оптової торгівлі", – говориться у публікації.

