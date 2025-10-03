На Херсонщині тендер на 11 мільйонів гривень отримала новостворена компанія

На Херсонщині сільська рада підписала договір ремонту в одному з навчальних закладів громади з Консорціумом "Магістраль плюс", який зареєстрували лише 6 червня 2025 року.

Про це пише "Вгору".

"Наприкінці 2023 року Дар’ївська сільрада опублікувала на платформі DREAM проєкт капремонту та модернізації їдальні й харчоблоку в одному з ліцеїв громади. У липні 2025 року сільрада оголосила на платформі державних закупівель Prozorro відкриті торги з особливостями, аби знайти підрядника", – говориться у повідомленні.

Очікуваною вартістю робіт вказали 11 мільйонів 374 тисячі 105 гривень. Проєкт співфінансується Європейським Союзом у межах програми Ukraine Facility.

"Тендерну пропозицію подав лише Консорціум "Магістраль плюс". Через відсутність конкурентів аукціон не проводили, і вже наприкінці серпня 2025 року сільрада підписала договір", – розповідає "Вгору".

За договором компанія має отримати 10 мільйонів 633 тисячі гривень з ПДВ. Це менше за очікувану вартість, адже підрядник знизив ціну своєї пропозиції.

Консорціум "Магістраль плюс" зареєстрували лише 6 червня 2025 року. Основний вид діяльності компанії – будівництво доріг і автострад.

Серед засновників Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Валк" та "Автомагістраль-Захід", яка бере участь у відбудові Херсонщини, говориться у публікації.

"Медіа пов’язують "Автомагістраль-Захід" з ексначальником Служби автодоріг Тернопільщини Богданом Юликом. Він не раз фігурував у журналістських розслідуваннях", – додає сайт.

Нагадаємо:

Раніше детективи територіального управління БЕБ у Київській області забезпечили відшкодування 4,9 млн грн збитків завданих держбюджету.

Бюро економічної безпеки під час моніторингу публічних закупівель виявило порушення у тендері вартістю 49 млн грн.

Детективи Бюро економічної безпеки викрили керівників приватного підприємства та посадовця газовидобувної компанії у незаконному заволодінні понад 5 млн грн державних коштів під час капітального ремонту свердловин у Полтавському районі.

Правоохоронці викрили закарпатця, який на постачанні будматеріалів заробив 23 мільйони гривень, навіть не зареєструвавши ФОП.