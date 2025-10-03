Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

На Херсонщині тендер на 11 мільйонів гривень отримала новостворена компанія

Андрій Муравський — 3 жовтня, 17:17
На Херсонщині тендер на 11 мільйонів гривень отримала новостворена компанія
Getty Images

На Херсонщині сільська рада підписала договір ремонту в одному з навчальних закладів громади з Консорціумом "Магістраль плюс", який зареєстрували лише 6 червня 2025 року.

Про це пише "Вгору".

"Наприкінці 2023 року Дар’ївська сільрада опублікувала на платформі DREAM проєкт капремонту та модернізації їдальні й харчоблоку в одному з ліцеїв громади. У липні 2025 року сільрада оголосила на платформі державних закупівель Prozorro відкриті торги з особливостями, аби знайти підрядника", – говориться у повідомленні.

Очікуваною вартістю робіт вказали 11 мільйонів 374 тисячі 105 гривень. Проєкт співфінансується Європейським Союзом у межах програми Ukraine Facility.

"Тендерну пропозицію подав лише Консорціум "Магістраль плюс". Через відсутність конкурентів аукціон не проводили, і вже наприкінці серпня 2025 року сільрада підписала договір", – розповідає "Вгору".

За договором компанія має отримати 10 мільйонів 633 тисячі гривень з ПДВ. Це менше за очікувану вартість, адже підрядник знизив ціну своєї пропозиції.

Консорціум "Магістраль плюс" зареєстрували лише 6 червня 2025 року. Основний вид діяльності компанії – будівництво доріг і автострад.

Серед засновників Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Валк" та "Автомагістраль-Захід", яка бере участь у відбудові Херсонщини, говориться у публікації.

"Медіа пов’язують "Автомагістраль-Захід" з ексначальником Служби автодоріг Тернопільщини Богданом Юликом. Він не раз фігурував у журналістських розслідуваннях", – додає сайт.

Нагадаємо:

Раніше детективи територіального управління БЕБ у Київській області забезпечили відшкодування 4,9 млн грн збитків завданих держбюджету.

Бюро економічної безпеки під час моніторингу публічних закупівель виявило порушення у тендері вартістю 49 млн грн.

Детективи Бюро економічної безпеки викрили керівників приватного підприємства та посадовця газовидобувної компанії у незаконному заволодінні понад 5 млн грн державних коштів під час капітального ремонту свердловин у Полтавському районі.

Правоохоронці викрили закарпатця, який на постачанні будматеріалів заробив 23 мільйони гривень, навіть не зареєструвавши ФОП.

тендери Херсон будівництво

Херсон

На Херсонщині тендер на 11 мільйонів гривень отримала новостворена компанія
Херсонський мікрорайон Корабел буде без газу – відновлення поки неможливе
Херсон частково без світла після обстрілу росіян

Останні новини