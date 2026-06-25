Новини 25 червня: відключення світла, вирок Коломойському в РФ, конференція у Гданську

Про що сьогодні говорили:

Про відключення світла влітку. У літній період за умови утримання високої температури на період від тижня та поновлення масованих атак Росії по енергосистемі, в Україні можуть запровадити аварійні відключення світла до 5 годин на день, повідомили в "Укренерго".

Про нафту. Ціна на нафту марки Brent впала нижче рівня, що існував до початку війни з Іраном, оскільки з Перської затоки почала надходити хвиля накопичених запасів нафти, що змусило трейдерів не зважати на ризик будь-яких наслідків кризи.

Про допомогу від ЄС. Україна отримала 3,2 мільярда євро від Європейського Союзу – перший транш у межах нового фінансового інструменту Ukraine Support Loan.

Про критичні агропідприємства. Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства затвердило нові критерії, за якими підприємства, установи та організації зможуть отримати статус важливих для національної економіки.

Про Коломойського. Суд у Татарстані (Росія) заочно засудив українського олігарха Ігоря Коломойського до 12 років позбавлення волі за розкрадання нафти на суму 10 млрд рублів.

Про угоди на Ukraine Recovery Conference 2026 у Гданську. На URC 2026 буде укладено 160 угод на понад десять мільярдів євро, анонсувала ем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Зокрема державні та приватні компанії енергетичного сектору України підпишуть угоди на залучення понад 1 млрд євро фінансування.

Уряд Великої Британії підтвердив гарантії щодо кредиту у розмірі 210 млн фунтів стерлінгів для підтримки стабільних поставок збагаченого урану компанією Urenco на українські АЕС протягом наступних двох років.

"Нафтогаз" підписав угоду з EXIM Bank США, яка передбачає можливість залучення до 300 млн дол. для закупівлі американського обладнання, необхідного для відновлення зруйнованої Росією нафтогазової інфраструктури.

Ексклюзиви ЕП:

Вуглецевий удар. Євросоюзівська політика декарбонізації вбиває українських металургів

У 2026 році світова торгівля зіткнулася з новим явищем: екологія стала одним із визначальних факторів діяльності сектору. У Євросоюзі запрацював механізм CBAM, який у бізнесових колах охрестили "вуглецевим митом на імпорт".

Нові екологічні "штрафи" наклалися на воєнну руйнацію логістики, кадровий голод і дефіцит електроенергії, вимиваючи обігові кошти експортерів. Тепер замість "зеленого переходу" металургам загрожує втрата євросоюзівського ринку.

300-400 тисяч за диплом: за рік вартість навчання в найпопулярніших університетах зросла на чверть

1 липня в Україні стартує вступна кампанія. Які університети та освітні напрями найчастіше обирають абітурієнти і скільки коштує навчання у 2026 році?