"Нафтогаз" отримає 300 мільйонів доларів кредиту на відновлення інфраструктури

Група "Нафтогаз" у межах URC-2026 підписала угоду з EXIM Bank США, яка передбачає можливість залучення до 300 мільйонів доларів для закупівлі американського обладнання, необхідного для відновлення зруйнованої росією нафтогазової інфраструктури.

Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький.

Ця угода є продовженням стратегічних домовленостей між Україною та США щодо підтримки українського енергетичного сектору та посилення його стійкості в умовах війни.

Корецький розповів, що команда "Нафтогазу" готувала документ упродовж останніх 6 місяців. Фінально згода по ньому була досягнута під час візиту прем'єр-міністерки Юлії Свириденко до США та переговорів з президентом EXIM Bank Джоном Йовановичем.

За його словами, наступний етап — практична робота з американськими компаніями над реалізацією фінансового механізму, який дозволить напряму кредитувати американських постачальників і підрядників для закупівлі обладнання компаніями Групи "Нафтогаз".

"Для нас це не лише доступ до додаткового фінансового ресурсу. Це також можливість залучати сучасні американські технології, обладнання та експертизу для відновлення й модернізації нашої енергетичної інфраструктури", – наголосив він.

Нагадаємо:

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль анонсував, що у межах Конференції з відновлення URC2026 у Гданську державні та приватні компанії енергетичного сектору України підпишуть угоди на залучення понад мільярд євро фінансування.

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко анонсувала, що в рамках Ukraine Recovery Conference 2026 буде укладено 160 угод на понад десять мільярдів євро.