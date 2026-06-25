Британія підтвердила фінгарантії для забезпечення АЕС України ядерним паливом

Уряд Великої Британії підтвердив гарантії щодо кредиту у розмірі 210 мільйонів фунтів стерлінгів для підтримки стабільних поставок збагаченого урану компанією Urenco на українські атомні електростанції протягом наступних двох років.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Під час конференції з відновлення України 2026 у Ґданську міністр енергетики України Денис Шмигаль зустрівся з міністром закордонних справ Великої Британії Іветт Купер, представниками UK Export Finance та компанією Urenco.

У межах URC 2026 НАЕК "Енергоатом" і компанія Urenco уклали відповідну угоду. Гарантія надається урядом Великої Британії через UK Export Finance.

Крім того, на полях Енергетичної платформи на URC 2026 АТ "Енергоатом" та чеська компанія ŠKODA JS підписали меморандум про співробітництво, спрямований на розвиток стратегічного партнерства у сфері атомної енергетики.

Документ закладає основу для розширення співпраці у ключових напрямах, як спорудження, експлуатація та технічне обслуговування енергоблоків АЕС, реалізація проєктів з модернізації та підвищення безпеки атомних електростанцій тощо.

"Це важливі домовленості, що дозволять і надалі забезпечувати надійну роботу атомної генерації України. Вона є основою стабільної і прогнозованої роботи нашої енергосистеми", – наголосив Шмигаль.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Велика Британія забезпечуватиме роботу українських АЕС протягом наступних двох років завдяки підтримці UK Export Finance у розмірі 210 млн фунтів стерлінгів. Угода була досягнута між прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером і президентом Володимиром Зеленським під час їхньої зустрічі на Даунінг-стріт.

Європейський Союз надасть 75 мільйонів євро на відновлення нового безпечного конфайнменту Чорнобильської атомної електростанції.