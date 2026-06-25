В Україні оновили критерії для критично важливих агропідприємств

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства затвердило нові критерії, за якими підприємства, установи та організації зможуть отримати статус важливих для національної економіки.

Відповідні зміни затверджено наказом №6954 від 24 червня 2026 року, передає Kadroland.

У документі зазначено, що підприємство визнається таким, що "має важливе значення для галузей національної економіки, якщо воно за видом економічної діяльності належить до сфер, у яких Мінекономіки формує та реалізує державну політику, та відповідає одному із загальних критеріїв".

Загалом таких критерії у наказі є 12. Серед них, зокрема: отримання державних грантів на розвиток переробної промисловості, виконання робіт або надання послуг для міністерства за довгостроковими контрактами терміном не менше шести місяців тощо.

Підприємства у сфері лісового господарства зможуть претендувати на статус важливого для національної економіки, якщо вони займаються лісівництвом, заготівлею деревини або надає послуги у лісовій галузі та відповідає певним вимогам.

Зокрема, мають або користуватися лісовими угіддями площею щонайменше 2,5 тис. гектарів (замість 500 га), або мають не менше 10 працівників (замість 15) і річний дохід від 10 млн грн. Також основним видом діяльності підприємства має бути робота у сфері лісового господарства, лісозаготівлі чи супутніх послуг.

У сфері сільського господарства підприємства зможуть отримати статус важливого для національної економіки, якщо відповідатимуть щонайменше двом встановленим критеріям. Зокрема, йдеться про аграрні компанії, які обробляють не менше 1 тис. гектарів землі (раніше було 500 га) або щонайменше 50 гектарів садів, виноградників чи інших багаторічних насаджень. Також критерієм є річний дохід від 40 млн грн (теж вдвічі більше, ніж був раніше).

Водночас основна діяльність підприємства має бути пов'язана з аграрним сектором. Це може бути вирощування сільськогосподарських культур, тваринництво, виробництво насіння, добрив чи агротехніки, зберігання та переробка зерна, виробництво продуктів харчування та напоїв, рибництво, аграрна наука або фінансова підтримка агровиробників.

Статус важливих для національної економіки у сфері меліорації зможуть отримати організації водокористувачів, які управляють переданими їм державою або громадами меліоративними системами. Для цього вони мають обслуговувати мережі на площі понад 500 гектарів і мати щонайменше п'ятьох працівників.

Статус важливих для національної економіки також зможуть отримати представництва іноземних компаній, міжнародних організацій та неурядових об'єднань, які працюють в Україні щонайменше два роки та офіційно зареєстровані в країні.

Водночас вони не повинні перебувати під санкціями, вести діяльність у Росії чи Білорусі або працювати на окупованих територіях України. Крім того, рівень зарплат їхніх працівників має щонайменше втричі перевищувати середню зарплату по країні (середня зарплата по країні, помножена на коефіцієнт 3).

Водночас зазначимо, що на самому сайті Міністерства економіки цей наказ ще не оприлюднили. Для Мінекономіки та уряду загалом це вже не перший випадок, коли рішення, що стосуються бронювання та критичності підприємств, не оприлюднюють одразу після ухвалення. Так, постанова Кабміну №692 була ухвалена 30 травня, але опублікували її лише через кілька днів.

Нагадаємо:

Кабмін оприлюднив постанову про нові строки й порядок перегляду статусу критично важливих підприємств, який дає підстави для бронювання військовозобов'язаних. Вона закріплює, що чинні рішення про критичність підприємств діятимуть лише протягом строку, на який їх ухвалили, але не довше ніж до 1 вересня 2026 року.

Держоргани та військові адміністрації мають до 10 червня переглянути критерії критичності, до 1 липня – перевірити підприємства на відповідність оновленим критеріям, а до 1 вересня – переглянути вже ухвалені рішення.