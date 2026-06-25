У Гданську укладуть угоди на понад десять мільярдів євро – Свириденко

На Ukraine Recovery Conference 2026 буде укладено 160 угод на понад десять мільярдів євро, анонсувала очільниця українського уряду.

Про це прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко написала у Телеграм.

"У межах Ukraine Recovery Conference 2026 в Гданську заплановано підписання близько 160 угод та оголошення про понад 30 партнерств на загальну суму понад 10 млрд євро та участь понад 80 українських компаній у найбільшому за всю історію URC бізнес-ярмарку разом із 2 000 представників бізнесу з усього світу", – повідомила вона.

За її словами, очікується старт нового формат Енергетичної платформи, яка стане постійним інструментом мобілізації міжнародної підтримки нашої енергетики.

Відкриваючи захід, Свириденко зазначила, що наші головні пріоритети – безпека, енергетична стійкість, розвиток приватного сектору та залучення інвестицій.

"Саме тому пріоритетом є посилення української оборонної промисловості. Наш ОПК сьогодні створює сучасні військові технології, які довели свою ефективність на полі бою та вже працюють на зміцнення європейської безпеки", – зазначила вона.

"Символічно, що URC проходить у польському Гданську – місті, де вже перемагала солідарність. "Нема свободи без солідарності" — гасло, знову актуальне в часи спільних безпекових викликів", – додала вона.

Нагадаємо:

Раніше уряд схвалив зміни до Плану України, створюючи при цьому передумови для залучення 8,35 мільярда євро додаткової підтримки в межах Ukraine Support Loan.