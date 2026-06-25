У липні та серпні можливі відключення світла до 5 годин – "Укренерго"

У літній період за умови утримання високої температури на період від тижня та поновлення масованих атак Росії по енергосистемі, в Україні можуть запровадити аварійні відключення світла до 5 годин на день.

Про це повідомив очільник НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко в інтервʼю "РБК Україна".

Він зазначив, що за умов високої температури та масованих обстрілів, відключення можуть тривати до 5 годин у пікові періоди.

"Ми розуміємо, що денну зону ми покриємо за рахунок атомної генерації, імпорту, розподіленої і відновлюваної генерації, а от вечірні піки, на жаль, потрібно буде балансувати за рахунок наших споживачів", – зазначив Зайченко.

Водночас він додав, що за відсутності ворожих ударів, країна має високі шанси працювати без обмежень. Зайченко повідомив, що влітку 2026 року країна підготовлена до обстрілів значно краще, ніж минулоріч.

"Цього літа ситуація значно легша, ніж влітку 2025 року, бо є більше розподіленої генерації, нові електростанції будуються із другим рівнем захисту, більша захищеність підстанцій як "Укренерго" так і операторів систем розподілу (обленерго – ред.), тому графіки звичайно можливі, але вони будуть не такі тяжкі, як взимку", – зазначив Зайченко.

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