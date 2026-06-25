Ціна на нафту повернулася до рівня, що був перед війною в Ірані

Ціна на нафту марки Brent впала нижче рівня, що існував до початку війни з Іраном, оскільки з Перської затоки почала надходити хвиля накопичених запасів нафти, що змусило трейдерів не зважати на ризик будь-яких наслідків кризи.

Про це повідомляє Financial Times.

Ціна на нафту марки Brent впала нижче позначки 72,48 долара за барель, на якій вона торгувалася наприкінці лютого, до початку конфлікту з Іраном.

У четвер міжнародний еталонний індекс знизився на 1,8% до 72,40 доларів за барель. Трейдери були готові платити більше за нафту, що буде поставлена пізніше цього року, – це явна ознака того, що на ринку в короткостроковій перспективі спостерігається надлишок пропозиції.

Це був перший випадок з початку війни, коли ціна на нафту опустилася нижче 72,48 доларів, рівня, на якому вона закрилася напередодні початку бомбардувань Ірану США та Ізраїлем наприкінці лютого.

За даними Windward, що відстежує рух суден, у середу з Перської затоки вийшли 31 танкер — це майже на 50 відсотків більше, ніж напередодні.

У четвер військово-морські сили Іранської революційної гвардії заявили, що координація з ними є "обов'язковою" для суден, які проходять через Ормузьку протоку, та попередили судна про недопустимість використання будь-яких несанкціонованих маршрутів.

Ціни неухильно падали після досягнення піку в 126 доларів за барель у березні, оскільки трейдери правильно зробили ставку на те, що США не зможуть продовжувати війну, яка загрожувала такими значними економічними збитками.

Нагадаємо:

У середу 24 червня ціна на еталонний сорт нафти Brent опустилась нижче 76 доларів за барель.