Україна отримала 3,2 мільярда євро від Євросоюзу

Україна отримала 3,2 мільярда євро від Європейського Союзу – перший транш у межах нового фінансового інструменту Ukraine Support Loan.

Про це повідомляє прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, а також Міністерство фінансів України.

"Україна отримала перший транш позики ЄС Ukraine Support Loan у розмірі 3,2 млрд євро. Кошти вже надійшли до Державного бюджету і будуть спрямовані на посилення нашої обороноздатності та соціальної стійкості", – написала Свириденко у Телеграм.

У Мінфіні зазначили, що ці кошти буде спрямовано "на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, підтримку макрофінансової стабільності та забезпечення безперервної роботи держави в умовах повномасштабної війни".

Ukraine Support Loan є частиною ширшої дворічної рамки підтримки України з боку ЄС на 2026-2027 роки загальним обсягом до 90 млрд євро. У 2026 році Україні має бути доступно до 45 млрд євро.

"Це перший практичний результат запуску нового інструменту підтримки України. Для нас це не просто черговий транш. Це ресурс, який допомагає державі виконувати свої зобов'язання перед громадянами, зберігати фінансову стійкість та спрямовувати більше внутрішніх ресурсів на оборону", — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Від початку повномасштабного вторгнення Європейський Союз надав Україні понад 70 млрд євро бюджетної підтримки, зазначили у Мінфіні.

Нагадаємо:

На Ukraine Recovery Conference 2026 буде укладено 160 угод на понад десять мільярдів євро, анонсувала очільниця українського уряду Юлія Свириденко.

Раніше уряд схвалив зміни до Плану України, створюючи при цьому передумови для залучення 8,35 мільярда євро додаткової підтримки в межах Ukraine Support Loan.