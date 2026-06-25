У Гданську підпишуть угоди у сфері енергетики на понад 1 мільярд євро – Шмигаль

У межах Конференції з відновлення URC2026 у Гданську державні та приватні компанії енергетичного сектору України підпишуть угоди на залучення понад 1 млрд євро фінансування.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, передає Укрінформ.

Він зазначив, що в межах конференції підписали угоду на 210 млн фунтів стерлінгів на постачання пального для українських АЕС від британської компанії Urenco.

Шмигаль додав, що вже сьогодні, 25 червня, підписують угоду на 300 млн доларів для "Нафтогазу" від американського Ексімбанку, на 90 млн євро для "Укренерго" від Європейського банку реконструкції та розвитку.

Міністр енергетики уточнив, що протягом сьогоднішнього дня українські державні та приватні компанії мають підписати ще 28 угод на суму понад 1 млрд євро.

Очільник відомства також додав, що Україна вже підписала угоду із нідерландськими партнерами про спрямування 178 млн євро на підготовку до зими. Зокрема. до пакету допомоги буде входити закупівля газових турбін, трансформаторів.

"Окремий вектор співпраці – розвиток розподіленої генерації, залучення нідерландських технологій й приватного сектору для реалізації відповідних проєктів. Ми вже передали партнерам перелік пріоритетних потреб й розраховуємо на постачання когенераційних установок та іншого обладнання для посилення стійкості енергосистеми", – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо:

Раніше прем'єр-міністерка Юлія Свириденко анонсувала, що в рамках Ukraine Recovery Conference 2026 буде укладено 160 угод на понад десять мільярдів євро.