Суд визнав незаконними гігантські збори за робочі візи, впроваджені Трампом

Федеральний суд у США визнав незаконним збір у розмірі сто тисяч доларів за робочі візи, запроваджений президентом Дональдом Трампом.

Про це пише CNBC.

Президент США Дональд Трамп, згідно з рішенням судді, не мав права встановлювати збір для осіб, які подають заявки на отримання робочої візи для кваліфікованих працівників H-1B.

Окружний суддя Лео Сорокін у понеділок, 8 червня, виніс рішення за позовом про законність збору в розмірі 100 тис. доларів для робочих віз H-1B. Позов подали генеральні прокурори 20 демократичних штатів.

На думку судді, новий збір — це, по суті, податок, а президент не має повноважень встановлювати нові податки без схвалення конгресу.

Суддя посилається на рішення Верховного суду США, який у лютому цього року визнав незаконними частину введених Трампом тарифів. Тоді президент використав закон, призначений для випадків надзвичайного стану в країні.

За тією ж логікою, вважає суддя, Трамп не мав повноважень запроваджувати податок у рамках імміграційного законодавства.

Адміністрація президента наполягає, що президент мав повноваження ввести додатковий збір, оскільки федеральне імміграційне законодавство дозволяє йому обмежувати в'їзд до країни іноземців, якщо він вважає, що це шкодить інтересам США. Адміністрація Трампа планує оскаржити це рішення.

Нагадаємо:

Торговельний суд США визнав тимчасове глобальне мито у 10%, запроваджене президентом США Дональдом Трампом у лютому, нелегальним, але скасував його лише частково.