Експоліцейський програв апеляцію: конфіскують авто, оформлене на родичку

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила законність стягнення необґрунтованих активів, які належать родині колишнього підполковника Національної поліції України.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, а також Національне агентство з питань запобігання корупції.

За даними ЕП, ідеться про старшого оперативника управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Олександра Корнійчука.

Авто придбала теща поліціянта, потім автівку перереєстрували на рідну сестру його дружини.

"18 травня 2026 року Апеляційна палата ВАКС залишила без змін рішення суду першої інстанції від 16.03.2026, яким визнано необґрунтованим актив колишнього старшого оперуповноваженого Національної поліції України в Дніпропетровській області", – говориться у повідомленні.

Йдеться про автомобіль "TOYOTA LAND CRUISER 200", який за дорученням працівника Нацполіції придбала його родичка.

"Проте з'ясувалося, що фактично вказаною автівкою користувався поліцейський та його близькі особи, тобто саме він міг вчиняти щодо цього активу дії, тотожні праву розпорядження ним", – зазначає САП.

За рішенням суду, у дохід держави стягнуто вартість цього автомобіля на день набуття, а саме 2 218 740 гривень.

Рішення Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення.

Позов до суду заявлено на підставі матеріалів НАЗК, Державного бюро розслідувань та доказів, самостійно одержаних прокурором САП.

Раніше прокуратура подала до суду позов щодо майна начальника одного з відділень поліції Одещини – його родина не могла придбати автомобіль за 3,4 мільйона гривень.

Раніше Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи вартістю майже 20 мільйонів гривень депутата Київської міської ради і його дружини.

Раніше суд визнав необґрунтованими активи чиновника Державної міграційної служби на понад 7,3 млн грн, який купив торговельний центр, але не зміг довести, що зробив це за легально отримані кошти.

Раніше повідомлялося, що Верховний Суд залишив без змін рішення судів першої та апеляційної інстанцій Вищого антикорупційного суду, якими визнано необґрунтованими активи понад на п'ять мільйонів гривень посадовця Державної міграційної служби, їх стягують в дохід держави.