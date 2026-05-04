Необґрунтовані активи: суд наклав арешт на дороге авто одеського поліціянта

Прокуратура подала до суду позов щодо майна начальника одного з відділень поліції Одещини – його родина не могла придбати автомобіль за 3,4 мільйона гривень.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з позовом звернувся до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованим активу, яким користується полковник поліції – начальник одного з відділень поліції Одещини.

Підставою стали матеріали НАЗК та самостійно зібрані докази, зазначено у повідомленні.

"Йдеться про автомобіль, який правоохоронець придбав у 2023 році та зареєстрував на іншу особу. Проте зібрані докази підтверджують, що фактичним власником і користувачем є саме поліцейський", – повідомляє НАЗК.

Між тим аналіз доходів і видатків посадовця та членів його сім'ї свідчить про те, що вони не купити цю машину за рахунок законних доходів – автомобіль коштував понад 3,4 млн грн.

Наразі за заявою прокурора САП Вищий антикорупційний суд у порядку забезпечення позову наклав арешт на автомобіль.

