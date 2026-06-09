ВАКС оголосив вирок екскерівнику “Запоріжцивільпроект”

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду 8 червня ухвалила вирок, яким визнала колишнього в.о. директора ДП "Державний проектний інститут "Запоріжцивільпроект" винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

За інформацією видання "Слово і діло", мова йде про Юрія Цибульського.

Йому призначено покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані зі здійсненням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки та з конфіскацією усього майна.

Для забезпечення виконання покарання у виді конфіскації майна суд залишив у силі арешт, накладений на майно обвинуваченого, зокрема об'єкт житлової нерухомості в Криму, автомобіль, кошти на банківських рахунках, а також корпоративні права у десяти юридичних особах.

Нагадаємо:

Суддя ВАКС оголосив вирок адвокату одного зі столичних адвокатських об'єднань, який у 2024 році намагався підкупити прокурорів САП за 200 тис. доларів США, аби передати кримінальне провадження його підзахисного іншому органу досудового розслідування.