Зловживання на "Великому будівництві": до суду скерували справу щодо двох посадовців

Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області скерувало до суду обвинувальний акт стосовно посадовців, які зловживли службовим становищем під час зведення мосту у селі Маршинці за програмою "Велике будівництво".

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Понад 2,5 млн грн збитків завдали державі посадовці держустанови на Буковині внаслідок зловживання службовим становищем під час будівництва переправи через річку Прут, стверджує БЕБ.

Детективи територіального управління БЕБ у Чернівецькій області завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно заступника керівника відомства та начальника профільного відділу.

Встановлено, що порушення відбулися під час зведення мосту у селі Маршинці за програмою "Велике будівництво".

Для робіт за бюджетні кошти виготовили багаторазову металеву опалубку. Підрядник мав повернути її державі або компенсувати вартість, проте майно так і не повернули, розповіли у БЕБ.

Попри невиконання умов договору, службовці держустанови підписали акти виконаних робіт і погодили фінансові документи. Унаслідок цього держава втратила майно вартістю понад 2,5 млн грн.

Обвинувальний акт скеровано до суду. Фігурантам загрожує до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади та штрафом.

Нагадаємо:

Раніше на Буковині БЕБ оголосило підозри посадовцям держустанови у зловживанні службовим становищем: під час зведення мосту підрядник списав як металобрухт обладнання, а посадовці підписали акти виконаних робіт, через що держава зазнала 2,5 млн грн збитків.

Детективи територіального управління БЕБ у Волинській області забезпечили відшкодування п'яти мільйонів завданих державі збитків – ідеться про несплачений будівельним товариством ПДВ.

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