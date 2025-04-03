Формула Трампа: як США рахували мита за торговим балансом

Адміністрація Дональда Трампа представила нову методику розрахунку мит, яка базується на торгівельному балансі США з іншими країнами.

Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що це суттєво відрізняється від традиційного підходу, що враховував як тарифи, так і нетарифні бар'єри.

Як пояснив торговий представник США, формула передбачає, що позитивне сальдо торгового балансу країни з США ділиться на її загальний експорт, а потім отримане число зменшується вдвічі. Наприклад, для Китаю з профіцитом у 295 млрд дол і експортом у 438 млрд дол розрахунок дає ставку 34%.

Країнам, де США мають позитивний баланс або торгівля приблизно рівномірна, встановили фіксовану ставку в 10%.

Адміністрація пояснила, що нова формула дозволяє оцінити "сукупний вплив" усіх торгівельних бар'єрів і допомагає скорочувати дефіцит.

"Хоча індивідуальний розрахунок впливу на торговельний дефіцит десятків тисяч тарифних, регуляторних, податкових та інших заходів у кожній країні є складним, якщо не неможливим, їхній сукупний вплив можна оцінити", – йдеться у заяві USTR.

Оголошені Трампом ставки дещо відрізнялися від даних у його ж указі. Наприклад, для Південної Кореї на дошці Трампа було зазначено 25%, а в документі – 26%.

Формула також включала параметри цінової еластичності попиту та реакції імпортних цін на мита, проте вони взаємно нівелювали один одного, залишаючи вплив нульовим.

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