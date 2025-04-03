Світ проти мит Трампа: реакція лідерів

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 10% мита на весь імпорт, окрім товарів із Канади та Мексики. Також він підвищить мита на продукцію ключових торговельних партнерів США. Це викликало різку реакцію в усьому світі.

Про це пише Reuters.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала це "серйозним ударом по світовій економіці" та попередила про "зростання подальшого протекціонізму". Вона наголосила, що ЄС готує нові контрзаходи.

Китайське Міністерство торгівлі заявило: "Китай рішуче виступає проти цього і вживатиме контрзаходів". Влада КНР закликала США "негайно скасувати односторонні мита".

Прем'єр Японії Сігеру Ісіба зазначив, що рішення Вашингтона "матиме значний вплив на світову економіку", а Берлін та Париж назвали його атакою на систему міжнародної торгівлі.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що "Європа відреагує об'єднано, сильно і пропорційно", а міністр економіки Роберт Хабек наголосив: "Трамп прогинається під тиском, тож і сам має його відчути".

Прем'єр Великої Британії Кейр Стармер назвав торгівельну війну "негативною для всіх", а прем'єр Канади Марк Карні пообіцяв боротися з митами "контрзаходами для захисту робітників".

Крім того, прем'єр Австралії Ентоні Албаніз зазначив, що "це не вчинок друга", а лідер Італії Джорджія Мелоні заявила про намір "зробити все, щоб уникнути торгівельної війни".

Швейцарія також стурбована рішенням США. Президентка Карін Келлер-Саттер підкреслила, що влада країни "швидко визначить наступні кроки" і "дотримання міжнародного права і вільна торгівля залишаються основними цінностями".

Прем'єр Швеції Ульф Крістерссон наголосив, що його уряд "не хоче торговельної війни" і закликав до повернення до нормальних торгівельних відносин із США.

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Приїхали. Завтра Трамп починає "автомобільну війну" з усім світом

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайну економічну ситуацію через торгівельний дефіцит країни.

У четвер, 3 квітня, світові фондові ринки різко пішли вниз, а інвестори почали вкладати кошти у золото, облігації та ієну.

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження "взаємних мит" у відповідь на дії інших країн світу.

Світові ціни на нафту різко впали після оголошення президентом США Дональдом Трампом нових масштабних мит.