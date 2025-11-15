Естонія виділяє 3,5 мільйона євро на Starlink для України

Естонія вирішила виділити Україні 3,5 мільйона євро на придбання систем зв'язку Starlink. Міністерство оборони Естонії зазначає, що ці кошти нададуть в рамках ІТ-коаліції, щоб поліпшити ІТ-потенціал України та підтримати її у протидії російській агресії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

3,5 мільйони євро, виділені на придбання систем зв'язку Starlink, надходять з пакета допомоги Україні, який Естонія запланувала на 2025 рік.

Кошти, призначені для спільних закупівель Starlink, будуть спрямовані через ІТ-коаліцію, яку очолюють Естонія та Люксембург.

Очільник естонського оборонного відомства Ханно Певкур нагадав, що Україна щодня бореться за свободу всієї Європи, в тому числі й Естонії. За його словами, Україна сама поінформувала про необхідність підтримки для забезпечення зв'язку Starlink.

"Це надзвичайно важлива допомога для них, яка має помітний ефект на полі бою. Можливості Starlink є особливо важливими, враховуючи бажання України значно збільшити кількість дронів, які потребують високопродуктивного інтернет-з'єднання", – сказав Певкур.

Цього року Естонія надала Україні військову допомогу в розмірі близько 0,3 % від ВВП Естонії. Допомога була спрямована на придбання військової допомоги для України через естонські підприємства, навчання, що проводиться Збройними силами, та розвиток інформаційних технологій за допомогою ІТ-коаліції.

Раніше президент Польщі підписав закон, який містить продовження фінансування абонплати для терміналів Starlink в Україні.В Україні працює понад 50 тисяч терміналів Starlink. Близько 29 тисяч передали наші польські партнери.

Український оператор мобільного зв'язку Київстар випробував Starlink Direct to Cell — технологію прямого супутникового зв'язку зі смартфоном. Вперше в Україні відбувся обмін текстовими повідомленнями, надісланими напряму зі смартфонів через супутник.

Також повідомлялося, що Україна стане першою європейською країною, яка запропонує мобільні послуги Starlink. Обмін повідомленнями запустять до кінця року, а мобільний супутниковий широкосмуговий доступ до Інтернету - у середині 2026 року.

Vodafone та AST SpaceMobile оголосили про плани щодо створення європейської супутникової групи для забезпечення зв'язку між супутниками та смартфонами для комерційних та урядових потреб.