Польща продовжує фінансувати Starlink для України

Президент Польщі підписав закон, який містить продовження фінансування абонплати для терміналів Starlink в Україні.

Про це повідомляє міністр Цифрової трансформації Михайло Федоров.

Федоров зазначив, що в Україні працює понад 50 тисяч терміналів Starlink. Близько 29 тисяч передали наші польські партнери.

"Дякую Міністру цифровізації Польщі Кшиштофу Гавковському та всьому уряду Польщі за солідарність і стійку підтримку України", – сказав Федоров.

Нагадаємо:

"Київстар" в жовтні запустить бета-тестування технології Starlink Direct to Cell у партнерстві зі SpaceX.

Український оператор мобільного зв’язку Київстар випробував Starlink Direct to Cell — технологію прямого супутникового зв’язку зі смартфоном. Вперше в Україні відбувся обмін текстовими повідомленнями, надісланими напряму зі смартфонів через супутник.

Завдяки технології Starlink Direct to Cell ваш стандартний 4G-смартфон може безпосередньо підключатися до супутників Starlink. Це дозволяє залишатися на зв'язку будь-де та за будь-яких обставин — під час походів у гори, несприятливих погодних умов, надзвичайних ситуацій чи знеструмлень через обстріли критичної інфраструктури.

Також повідомлялося, що Україна стане першою європейською країною, яка запропонує мобільні послуги Starlink. Обмін повідомленнями запустять до кінця року, а мобільний супутниковий широкосмуговий доступ до Інтернету - у середині 2026 року.

Раніше повідомлялося, що компанія "Київстар" купує один з найбільших українських хмарних сервісів GigaCloud.

15 серпня 2025 року акції Kyivstar Group Ltd. почали торгуватися на американській біржі Nasdaq під тикером KYIV.