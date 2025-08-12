В Україні звʼявиться відкритий супутниковий звʼязок Starlink

Український оператор мобільного зв’язку Київстар випробував Starlink Direct to Cell — технологію прямого супутникового зв’язку зі смартфоном. Вперше в Україні відбувся обмін текстовими повідомленнями, надісланими напряму зі смартфонів через супутник.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Технологію Starlink Direct to cell випробували Віцепремʼєр Михайло Федоров та CEO Київстар Олександр Комаров.

Вони обмінялися текстовими повідомленнями, а також коротко поспілкувалися через відеозв’язок.

Функція супутникового зв’язку через смартфон буде доступною поступово, у міру розгортання мережі. Першим етапом впровадження Starlink Direct to Cell в Україні стане можливість надсилати текстові повідомлення в мережі Київстар — її запуск заплановано на осінь 2025 року.

Що таке Starlink Direct to Cell

Завдяки технології Starlink Direct to Cell ваш стандартний 4G-смартфон може безпосередньо підключатися до супутників Starlink. Це дозволяє залишатися на зв'язку будь-де та за будь-яких обставин — під час походів у гори, несприятливих погодних умов, надзвичайних ситуацій чи знеструмлень через обстріли критичної інфраструктури.

Щоб скористатися технологією, не потрібно додатково купувати обладнання, як для звичайного Starlink — ані антен, ані спеціальних маршрутизаторів. Все, що потрібно — смартфон з підтримкою 4G та SIM-карта Київстар. На тестовому етапі послуга надаватиметься безкоштовно.

Київстар продовжить тестувати супутниковий зв’язок по всій Україні.