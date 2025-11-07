Vodafone створить європейську супутникову групу як аналог Starlink

Vodafone та AST SpaceMobile у п'ятницю оприлюднили плани щодо створення європейської супутникової групи для забезпечення зв'язку між супутниками та смартфонами для комерційних та урядових потреб.

Про це повідомляє Reuters.

Європейський операційний центр супутникової групи базуватиметься в Німеччині, а потенційні місця розташування поблизу Мюнхена або Ганновера знаходяться на стадії розгляду, повідомили компанії. Ініціативою керуватиме спільне підприємство двох фірм.

Провайдери супутникових послуг прагнуть запропонувати мобільне з'єднання, оскільки попит на широкосмуговий інтернет у недостатньо забезпечених районах зростає.

За даними паризької консалтингової фірми Novaspace, ринок супутникового з'єднання з телефонами може перевищити 10 мільярдів доларів до 2033 року.

Німецький центр буде забезпечувати зв'язок для операторів мобільних мереж по всій Європі, підтримуючи широкосмугові послуги, захист населення та допомогу при стихійних лихах, заявили Vodafone і AST.

Супутникова група буде оснащена "командним перемикачем" для нагляду та безпеки, включаючи шифрування комунікацій і супутниковий контроль над Європою, додали вони.

Комерційна експлуатація супутникової групи запланована на 2026 рік.

Генеральний директор Vodafone Маргеріта Делла Валле заявила в прес-релізі, що це "суверенне супутникове рішення" надасть операторам в Європі доступ до безпечного супутникового зв'язку, який доповнить наземні мережі.

