Україна першою в Європі запустить мобільний інтернет Starlink

Україна стане першою європейською країною, яка запропонує мобільні послуги Starlink. Обмін повідомленнями запустять до кінця року, а мобільний супутниковий широкосмуговий доступ до Інтернету - у середині 2026 року.

Про це передає Reuters з посиланням на генерального директора "Київстар" Олександра Комарова.

Вже почалися польові випробування в рамках угоди, укладеної наприкінці 2024 року зі Space. Це дозволить компанії Ілона Маска запустити послуги прямого зв'язку з мобільними телефонами в Україні.

Зв'язок буде йти через супутники, оснащені модемами. Вони функціонуватимуть як вишки стільникового зв'язку, передаючи телефонні сигнали з космосу безпосередньо на смартфони.

"Перший етап — це обмін повідомленнями через OTT-технології (over-the-top messaging)... тобто обмін повідомленнями через WhatsApp, Signal та інші системи", — сказав Комаров агентству Reuters у Римі.

За його словами, він буде запроваджений до кінця цього року.

"І, ймовірно, на початку 2026 року, підстрахуймося, у другому кварталі 2026 року, ми зможемо запропонувати мобільну супутникову широкосмугову передачу даних... і голосу", - додав директор "Київстару".

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