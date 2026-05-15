Представники МВФ приїдуть до України для перегляду кредитної програми

Співробітники Міжнародного валютного фонду найближчими тижнями відвідають Україну, щоб оцінити прогрес у впровадженні економічних реформ і розширенні податкової бази в межах кредиту на 8,1 мільярда доларів.

Джерело: повідомлення речниці фонду Джулі Козак, яке цитує Reuters

Деталі: Козак розповіла журналістам, що надзвичайно важливо, аби Україна активізувала більше внутрішнього фінансування для покриття своїх "дуже, дуже значних" фінансових потреб на додачу до масштабної зовнішньої допомоги, яку отримує від донорів після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.

На її думку, українська влада має розширити податкову базу країни та вивести частину тіньової економіки, яка, за оцінками, становить близько 45% валового внутрішнього продукту, з тіні до офіційного сектору економіки.

Також у межах програми обговорюватимуть податкові зміни, зокрема можливе запровадження ПДВ на дешеві посилки з-за кордону та податку для самозайнятих осіб.

МВФ підкреслює, що реформи, передбачені кредитною програмою, необхідні не лише для отримання фінансування, а й для просування України до членства в Європейському Союзі.

Нагадаємо:

Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) обговорюють альтернативи податку на додану вартість (ПДВ) для фізичних осіб-підприємців (ФОП) для наповнення бюджету на наступний рік.

Парламентський фінансовий комітет рекомендував прийняти у цілому законопроєкт №15111-д щодо оподаткування цифрових платформ, що є структурним маяком нової програми фінансування з МВФ.