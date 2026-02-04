Енергопідтримка бізнесу: Свириденко розповіла про реалізацію програм

Понад 9000 підприємців подали заявки на одноразову держдопомогу для забезпечення автономної роботи під час відключень, а банки отримали понад 270 заявок на пільгові кредити на генератори.

Про це повідомляє прем'єрміністерка Юлія Свириденко.

За її даними, за програмою енергопідтримки для фізичних осіб-підприємств 2-3 груп вже онад 9000 підприємців, які працюють у соціально важливих сферах, уже подали заявки на державну допомогу.

Ідеться про одноразову допомогу до 15 тисяч гривень для забезпечення автономної роботи під час аварійних відключень, заявку на яку можна подати через додаток "Дія".

Тим часом банки-партнери вже отримали понад 270 заявок на кредити під 0% річних у межах програми "Доступні кредити 5–7–9".

"Наразі заявки подані до 14 банків, всього у програмі візьмуть участь 43 банки по всій країні", – зазначила Свириденко.

Вона також нагадала, що вже запрацювала програма "СвітлоДім". Держава надає багатоквартирним будинкам від 100 до 300 тисяч грн на закупівлю генераторів та іншого енергообладнання для роботи ключових систем життєзабезпечення.

"Її можна поєднувати з іншими програмами енергомодернізації багатоквартирних будинків, зокрема кредитами 5-7-9 на встановлення сонячних панелей, акумуляторів та гібридних інверторів для зберігання енергії", – написала Свириденко у Телеграм.

Нагадаємо:

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок 4 лютого знеструмлені споживачі у Донецькій, Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Чернігівській та Запорізькій областях.

У Києві наразі понад 1100 багатоквартирних будинків у кількох районах столиці без опалення, повідомив президент Володимир Зеленський за результатами селекторної наради по надзвичайній ситуації в енергетиці.

Раніше повідомлялося, що у "Дії" стартував прийом заявок за програмою "СвітлоДім" із закупки генераторів багатоквартирними будинками в умовах тривалих відключень.

Раніше повідомлялося, що уряд ухвалив рішення про виділення 800 млн грн на фінансування першого етапу урядової програми підтримки "СвітлоДім".

28 січня прем'єр-міністер Юлія Свириденко повідомила про запуск програми "СвітлоДім" — програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень.