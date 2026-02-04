Зеленський: У Києві понад 1100 будинків без тепла, кількість ремонтних бригад збільшиться

У Києві наразі понад 1100 багатоквартирних будинків у кількох районах столиці без опалення.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами селекторної наради щодо надзвичайної ситуації в енергетиці після російських ударів.

За його словами, по кожному такому будинку має бути відповідь по чіткому терміну відновлення постачання тепла й гарантованому забезпеченню людей можливостями обігріву й підтримки.

"Тільки в Києві зараз працюють більш ніж 200 бригад, і, за звітом Міністерства енергетики, кількість бригад буде збільшена, щоб забезпечити ротацію працівників бригад – люди виснажені", - розповів Зеленський.

Нагадаємо:

У Києві станом на 4 лютого енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію після чергових російських обстрілів, світло повернули для 100 000 родин.