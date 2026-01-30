Генератори для багатоповерхівок за програмою "СвітлоДім": стартував прийом заявок
У "Дії" стартував прийом заявок за програмою "СвітлоДім" із закупки генераторів багатоквартирними будинками в умовах тривалих відключень.
Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
"Відсьогодні стартувала подача заявок на "СвітлоДім" — програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень", – написала вона у Телеграм.
Свириденко зазначила, що ОСББ, житлові та обслуговуючі кооперативи, управителі багатоквартирних будинків будь-якої форми власності вже можуть подати заявку на сайті "СвітлоДім" онлайн через "Дію".
Вона нагадала, що у межах програми держава надає від ста до трьохсот тисяч гривень допомоги — на закупівлю бензинових, дизельних або газових генераторів, акумуляторів, інверторів, сонячних панелей, та іншого енергообладнання для роботи ключових систем життєзабезпечення.
Розмір допомоги залежить від поверховості будинку та кількості під'їздів.
Віце-прем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба уточнив, що наразі програма працює в Києві та Київській області.
"Після верифікації заявок кошти перераховуватимуться заявникам протягом 48 годин", – зазначив він.
Щоб подати заявку необхідно відкрити спеціальний рахунок із цільовим використанням в "Ощадбанку" або іншому банку, який долучиться до програми. Заявки розглядає та схвалює Комісія при Мінрозвитку.
Програма діятиме протягом воєнного стану в громадах, де офіційно зафіксована надзвичайна ситуація в енергетиці.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялося, що уряд ухвалив рішення про виділення 800 млн грн на фінансування першого етапу урядової програми підтримки "СвітлоДім".
28 січня прем'єр-міністер Юлія Свириденко повідомила про запуск програми "СвітлоДім" — програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень.