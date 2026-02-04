Українська правда
Обстріли РФ призвели до знеструмлення в шести областях України

Альона Кириченко — 4 лютого, 11:35
Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок 4 лютого знеструмлені споживачі у Донецькій, Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Чернігівській та Запорізькій областях.

Про це повідомляє заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

Він підкреслив, що енергетики спільно з рятувальниками продовжують відновлювальні роботи на енергооб'єктах, пошкоджених внаслідок попередніх ворожих атак. Вживаються всі можливі заходи для забезпечення стабільної роботи енергосистеми.

Крі того, через складні погодні умови без електропостачання залишаються 16 населених пунктів в Одеській області. Бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній у цілодобовому режимі, зазначив Некрасов.

Нагадаємо:

У кількох регіонах застосували аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену наслідками російських обстрілів.

