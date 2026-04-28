Китай готується знову вивести на ринок авіапальне, бензин і дизель

Китай готується відновити експорт авіаційного пального, бензину та дизеля з травня — це може суттєво пом'якшити глобальний дефіцит, спричинений конфліктом з Іраном.

Про це повідомляє газета Financial Times.

За словами кількох торговельних джерел, великі державні нафтові компанії країни подали заявки на експортні дозволи для відвантаження пального у травні. Це свідчить про те, що заборона, запроваджена на початку війни для захисту внутрішніх поставок, може бути послаблена.

Китай є найбільшим у світі імпортером нафти і великим експортером авіаційного пального та дизеля до Австралії, Японії, В'єтнаму, Філіппін, Бангладеш та інших країн.

До початку війни Китай експортував майже 800 тисяч барелів на добу нафтопродуктів, свідчать дані Kpler. У квітні цей показник приблизно скоротився вдвічі.

Один зі співробітників державної нафтової компанії сказав, що уряд вважає внутрішні потреби Китаю в пальному "стабільними", тож країна тепер може повернутися до експорту.

Одна людина, обізнана з експортними намірами Китаю, сказала, що Пекін хоче постачати переважно авіаційне пальне азійським країнам, запаси яких зараз небезпечно низькі, а також певні обсяги бензину й дизеля.

Азія найбільше постраждала від нинішньої енергетичної кризи, оскільки її нафтопереробка приблизно на 80% залежить від імпорту, а близько половини цього обсягу припадає на Перську затоку. Китай уже погодився продавати частину пального країнам регіону на гуманітарних засадах.

"Відновлення експорту нафтопродуктів може суттєво пом'якшити шок постачання в країнах Південно-Східної Азії. У межах Азії лише Китай має можливість експортувати у великих масштабах", — сказала засновниця GL Consulting Ляо На, чия компанія аналізує енергетичний і промисловий сектори Китаю.

"Попередніх міжурядових схем підтримки між Китаєм і цими країнами, ймовірно, буде недостатньо, щоб повністю перекрити дефіцит", — додала вона.

Один зі співрозмовників у міжнародному торговому домі сказав, що низка державних китайських нафтопереробних заводів уже отримала нові квоти на експорт.

Інший співрозмовник сказав, що відновлення експорту з Китаю "значною мірою" допоможе вирішити частину гострих проблем на ринку.

Нагадаємо:

Китай запровадив державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизель, намагаючись пом'якшити удар для споживачів і бізнесу від подорожчання нафти, спричиненого ударами США та Ізраїлю по Ірану.