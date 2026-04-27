СЕО одного з лідерів ринку лоукостів розповів, чи очікує сектор дефіцит пального

Володимир Тунік-Фриз — 27 квітня, 17:30
Генеральний директор великого лоукостера Wizz Air Йожеф Вараді заявляє, що компанія не очікує дефіциту авіаційного палива на тлі війни в Ірані, що триває.

Про це повідомляє Reuters.

Вараді заявив у понеділок, що не вважає ймовірним дефіцит авіаційного палива у європейської бюджетної авіакомпанії, незважаючи на побоювання щодо його нестачі у разі тривалого продовження війни в Ірані.

Він повідомив журналістам, що при ціні на авіаційне паливо на рівні 1 500 доларів за метричну тонну, танкери мають стимул прямувати до США для його закупівлі, компенсуючи таким чином будь-який дефіцит з Близького Сходу, який є основним джерелом авіаційного палива для європейських авіаперевізників.

Нагадаємо:

Європейські авіакомпанії замість підготовки до рекордного літнього сезону змушені скасовувати десятки тисяч рейсів – через війну в Ірані континент не може отримати 20% авіапалива.

