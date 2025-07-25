"Енергоатому" оновили ліцензії на експлуатацію ядерних установок

У зв'язку з реорганізацією компанії "Енергоатом" отримав документи, які дозволяють надалі забезпечувати безперервну роботу атомних енергоблоків.

Про це йдеться у повідомленні АТ НАЕК "Енергоатом".

"25 липня в офісі Держатомрегулювання відбулася офіційна передача дозвільних документів на здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов'язаних із забезпеченням ядерної і радіаційної безпеки українських АЕС, а також Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива", – повідомляє "Енергоатом".

"Цей етап є частиною реорганізації компанії – зміни форми правління з державного підприємства до акціонерного товариства", – зазначено у повідомленні.

Ліцензії керівнику "Енергоатому" Петру Котіну вручив голова Державної інспекції ядерного регулювання України Олег Коріков – головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки.

Коріков зазначив, що команда ДІЯРУ провела інспекційні обстеження всіх ядерних установок, майданчиків АЕС та надала позитивні висновки щодо спроможності Енергоатома виконувати вимоги, норми й правила з безпеки, а також умови ліцензії.

"Отримання ліцензій на провадження діяльності у новому статусі засвідчує, що Енергоатом зберігає повний обсяг повноважень і забезпечує безперервну роботу атомних енергоблоків", – сказав він.

"Перетворення в акціонерне товариство відкриває новий рівень корпоративного управління, однак не змінює нашу основну місію – безпечне та стабільне виробництво електроенергії для України та її громадян", – підкреслив Котін.

Зміни до ліцензій були внесені відповідно до положень закону України "Про акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" та урядової постанови від 29 грудня 2023 року "Про утворення акціонерного товариства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

Нагадаємо:

Раніше керівник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що "Енергоатом" має достатній запас ядерного палива, а також необхідні довгострокові договори на конверсію, збагачення урану та постачання палива до України. Ремонтна кампанія триває згідно з графіками, затвердженими Міністерством енергетики України.

Раніше повідомлялося, що 19 червня на засідання Верховної Ради викликали міністра енергетики Германа Галущенка. Він мав представити доповідь щодо проблем підготовки до опалювального сезону, закупівлі газу. А також щодо "схованих грошей Енергоатому". За словами заступника керівника парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ярослава Железняк, йдеться про 60 млрд грн.

У звіті тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України при формуванні та реалізації цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг стверджується, що діючий тариф на електроенергію для населення забезпечує "Енергоатому" додаткові нерозподілені залишки прибутку та амортизації, що становить близько 49 млрд грн на рік.

"Енергоатом" у свою чергу заявив, що інформація про надприбутки компанії через підвищення тарифу для населення, яка міститься у звіті тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради, є маніпулятивною.

Раніше повідомлялося, що "НАЕК "Енергоатом" за підсумками першого кварталу 2025 року отримало 12,15 млрд грн чистого прибутку.