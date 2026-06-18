Уряд перепризначив Корікова головою Держатомрегулювання

Кабінет міністрів призначив Олега Корікова головою Державної інспекції ядерного регулювання (Держатомрегулювання).

Про це йдеться в розпорядженні уряду від 17 червня 2026 року № 585-р.

Попередній термін виконання посадових обов'язків Голови Держатомрегулювання Олегом Коріковим завершився 18 червня 2026 року.

Він очолює відомство з січня 2024 року. До цього, починаючи з 2021 року, він обіймав посаду першого заступника голови та виконував обов'язки керівника інспекції.

Держатомрегулювання є центральним органом виконавчої влади, який здійснює державне регулювання та нагляд у сфері використання ядерної енергії, ядерної та радіаційної безпеки в Україні.

Корікову 55 років. Він понад 25 років працював в "Енергоатомі" та рік у ДСП "Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами", після чого перейшов у Держатомрегулювання.

Народний депутат Ярослав Железняк прокоментував призначення, назвавши Корікова "людиною Галущенка" – ексміністра енергетики та фігуранта справи "Мідас".

Нагадаємо:

Наприкінці 2025 року Держатомрегулювання продовжило ліцензію на експлуатацію енергоблоку №2 Південноукраїнської АЕС до грудня 2035 року.