З початку року НАЕК "Енергоатом" сплатив до бюджету 52,2 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Станом на 18 листопада, товариство сплатило 52,2 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів до державного і місцевих бюджетів. Зокрема, компанія сплатила 7,9 млрд грн дивідендів.

У "Енергоатомі" нагадали, що торік товариство сплатило до бюджетів усіх рівнів понад 44,6 млрд грн.

Нагадаємо:

За десять місяців платники "податку на Google" сплатили до держбюджету Україні понад 17,5 мільярда гривень, за цей час збільшилася кількість нерезидентів, які постачають електронні послуги українським споживачам.

Доходи місцевих бюджетів збільшилися на 18%: за дев'ять місяців до загального фонду надійшло 441,3 млрд грн, що на 67,2 млрд грн більше ніж за аналогічний період минулого року.