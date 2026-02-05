"Енергоатом" долучився до розгортання пунктів незламності

"Енергоатом" приєднався до урядової програми зі створення пунктів незламності – у столиці працювати перші осередки, створені за підтримки компанії.

Про це НАЕК "Енергоатом" повідомляє у Телеграм.

"НАЕК "Енергоатом" приєднався до урядової програми зі створення пунктів незламності. У Києві вже почали працювати перші осередки, створені за підтримки компанії", – говориться у повідомленні.

Один із них відкрито силами фахівців філії ВП "Аварійно-технічний центр" АТ "НАЕК "Енергоатом" для допомоги мешканцям столиці під час тривалих відключень електроенергії, спричинених масованими ракетними атаками Росії.

Перший намет встановлено біля станції метро "Дарниця" (вул. Андрія Малишка, 17).

Там є освітлення, розетки, запаси води та гарячі напої. На місці цілодобово чергують фахівці Аварійно-технічного центру та забезпечують безперебійну роботу обладнання.

Виконавчий директор з персоналу АТ "НАЕК "Енергоатом" Богдан Шмигельський наголосив, що створення пунктів незламності стане частиною системної роботи Енергоатома з підтримки населення та підготовки до можливих енергетичних викликів. Найближчим часом пункти незламності з'являться і в інших районах столиці.

Нагадаємо:

Десять відділень "Нової пошти" в Києві переходять на режим роботи 24/7 як Пункти Незламності.

Раніше повідомлялося, що шість супермаркетів мережі "АТБ" у Деснянському районі Києва тимчасово переходять на цілодобовий режим роботи.

Як повідомлялося, два супермаркети мережі "Сільпо" у Деснянському районі Києва тимчасово переходять на цілодобовий режим роботи.

"Укрзалізниця" разом із PLK встановила пункт обігріву на вокзалі Перемишля.

28 січня прем'єр-міністер Юлія Свириденко повідомила про запуск програми "СвітлоДім" — програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень.