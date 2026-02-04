"Укрзалізниця" встановила пункт обігріву на вокзалі Перемишля

"Укрзалізниця" разом із PLK встановила пункт обігріву на вокзалі Перемишля.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

"Наші польські колеги надали сам намет для обігріву, а ми забезпечили його теплим чаєм та персоналом, який зорієнтує та допоможе пасажирам. Дякуємо польським залізничникам за допомогу", – зазначила УЗ.

Йдеться, що у цьому наметі можна відпочити в теплі та випити гарячого чаю. Він відкритий від раннього ранку до ночі — тобто протягом всього часу, коли курсують поїзди до та з України.

В УЗ нагадали, що у Холмі є "Вагони незламності". Там є спеціально облаштовані купе для дітей та пасажирів із тваринами.

