У Києві на Троєщині 6 магазинів "АТБ" тимчасово працюватимуть цілодобово

Шість супермаркетів мережі "АТБ" у Деснянському районі Києва тимчасово переходять на цілодобовий режим роботи.

Про це "АТБ-Маркет" повідомляє у Facebook.

"Працюємо у цілодобовому форматі в Деснянському районі Києва. Все для того, щоб у ці непрості часи забезпечити жителів можливістю придбати необхідні продукти, перепочити, зігрітися та підзарядити гаджети", – говориться у повідомленні.

Цілодобову роботу окремих продуктових супермаркетів у Деснянського району Києва торговельні мережі попросило раніше Мінекономіки – з огляду на ситуацію, яка склалася у столиці із теплопостачанням.

Нагадаємо:

Як повідомлялося, два супермаркети мережі "Сільпо" у Деснянському районі Києва тимчасово переходять на цілодобовий режим роботи.

Раніше Мінекономіки звернулося до торговельних мереж із проханням організувати цілодобову роботу окремих продуктових магазинів у Деснянському районі.