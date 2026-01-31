Десять відділень "Нової пошти" в Києві працюватимуть 24/7
Десять відділень "Нової пошти" в Києві переходять на режим роботи 24/7 як Пункти Незламності
Про це "Нова пошта" повідомляє у Телеграм.
"Через усе ще складну ситуацію з енергетикою в столиці ми хочемо, щоб у киян було більше місць, куди можна прийти у будь-який час доби за потреби", – говориться у повідомленні.
Ідеться про сім відділень на правому березі Дніпра та три — на лівому березі.
У цих відділеннях можна підзарядити телефон, ноутбук, планшет, навушники, повербанк тощо, підʼєднатися до Wi-Fi та випити чаю або кави, зігрітися;
Також є змога отримати поштові послуги, зняти готівку (без комісії — з карт NovaPay) та зробити лікувальні процедури, що потребують електроенергії, як-от процедури з небулайзером.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялося, що шість супермаркетів мережі "АТБ" у Деснянському районі Києва тимчасово переходять на цілодобовий режим роботи.
Як повідомлялося, два супермаркети мережі "Сільпо" у Деснянському районі Києва тимчасово переходять на цілодобовий режим роботи.
В енергосистемі України сталася системна аварія внаслідок якої знеструмлено значну частину України.
Але у столиці, на Київщині та у Дніпропетровській області вже відновлено енергопостачання для критичної інфраструктури.
Раніше Київводоканал повідомив, що у зв'язку з аварією в енергосистемі наразі відсутнє водопостачання в усіх районах міста.
