Десять відділень "Нової пошти" в Києві працюватимуть 24/7

Десять відділень "Нової пошти" в Києві переходять на режим роботи 24/7 як Пункти Незламності

Про це "Нова пошта" повідомляє у Телеграм.

"Через усе ще складну ситуацію з енергетикою в столиці ми хочемо, щоб у киян було більше місць, куди можна прийти у будь-який час доби за потреби", – говориться у повідомленні.

Ідеться про сім відділень на правому березі Дніпра та три — на лівому березі.

У цих відділеннях можна підзарядити телефон, ноутбук, планшет, навушники, повербанк тощо, підʼєднатися до Wi-Fi та випити чаю або кави, зігрітися;

Також є змога отримати поштові послуги, зняти готівку (без комісії — з карт NovaPay) та зробити лікувальні процедури, що потребують електроенергії, як-от процедури з небулайзером.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що шість супермаркетів мережі "АТБ" у Деснянському районі Києва тимчасово переходять на цілодобовий режим роботи.

Як повідомлялося, два супермаркети мережі "Сільпо" у Деснянському районі Києва тимчасово переходять на цілодобовий режим роботи.

В енергосистемі України сталася системна аварія внаслідок якої знеструмлено значну частину України.

Але у столиці, на Київщині та у Дніпропетровській області вже відновлено енергопостачання для критичної інфраструктури.

Раніше Київводоканал повідомив, що у зв'язку з аварією в енергосистемі наразі відсутнє водопостачання в усіх районах міста.

