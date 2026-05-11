"Накрутили" 47 мільйонів гривень: поліція викрила оборудку на закупівлі електроенергії

Екскерівнику одеського та київського квартирно-експлуатаційних управлінь та директору товариства-підрядника оголосили підозри: вони завищували вартість електроенергії для військових і завдали державі 47 млн грн збитків.

Про це повідомляє департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Як розповіли правоохоронці, керівник Одеського КЕУ, який згодом обіймав аналогічну посаду в Києві, спільно з підрядником організували механізм штучного завищення вартості електроенергії під час виконання договорів постачання.

"Запровадив цю схему ще на посаді в Одесі та згодом продовжив її вже в столиці. Йдеться про укладення додаткових угод до вже чинних контрактів, якими без належних економічних підстав переглядалася ціна електроенергії", – говориться у повідомленні.

Формально зміни обґрунтовували коливанням вартості на ринку "на добу наперед", однак, за версією слідства, такі підстави були фіктивними та не відповідали реальній ситуації на енергетичному ринку.

Сума збитків, завдана державі, становить понад 46,7 мільйона гривень.

"Наразі колишньому керівнику Одеського та Київського квартирно-експлуатаційних управлінь, а також директору товариства оголосили підозри", – говориться у повідомленні.

В межах кримінального провадження правоохоронці вже забезпечили відшкодування понад 17,3 млн грн. збитків до державного бюджету, додали у поліції.

