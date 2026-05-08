Проєкти енергонезалежності університетів: уряд спрямує понад мільярд

Уряд спрямує 1,1 млрд грн на реалізацію проєктів енергонезалежності українських університетів.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, зазначивши, що відповідних домовленостей досягнуто під час зустрічі з ректорами найбільших закладів вищої освіти, яка була присвячена підготовці до наступного опалювального сезону.

Зокрема 100 млн грн — на розробку проєктно-кошторисної документації.

За її словами, Міністерство освіти та науки спільно з Мінрозвитку та Міненерго мають визначити пріоритетність підтримки та готовність проєктів до реалізації.

"Пріоритет — безперервність навчання та енергонезалежність університетів. Уже є успішні приклади проєктів розподіленої генерації на базі університетів Дніпра, Запоріжжя та Львова, і ця робота має стати системною по всій країні", - розповіла Свириденко.

