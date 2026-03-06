Електроенергія промспоживачам: Мінекономіки підготувало постанову щодо стабілізації цін

Міністерство економіки підготувало проєкт урядової постанови, який має на меті стабілізувати ціни на електроенергію для промислових споживачів та збалансувати ринок.

Законопроєкт опубліковано на сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Він має створити умови для підвищення ефективності та оптимізації фінансово стійкості енергетичного ринку, говориться у пояснювальній записці.

Ідеться про "забезпечення стабільного співвідношення пропозиції та попиту на ринку, прогнозованого та довготривалого забезпечення електричною енергією національної економіки та стабілізації фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки електроенергетичного комплексу".

Документ передбачає, що АТ "НАЕК "Енергоатом", ПрАТ "Укргідроенерго", та держпідприємство "Гарантований покупець" мають забезпечити продаж електричної енергії на спеціальній сесії продажу пакетів лотів стандартних продуктів за двосторонніми договорами у визначених обсягах:

Це 2% планового обсягу виробництва електричної енергії на відповідний квартал для квартальних аукціонів, 1% планового обсягу виробництва електричної енергії на відповідне півріччя для аукціонів на півріччя і 0,5% планового обсягу виробництва електричної енергії на відповідний рік для річних аукціонів.

Формування пропозицій на продаж електричної енергії на спеціальній сесії з продажу пакетів лотів стандартних продуктів за двосторонніми договорами на рівні 50% від загального запланованого обсягу продажу в перший день проведення аукціону та залишку непроданого планового обсягу продажу електричної енергії на відповідний період з другого дня проведення аукціону.

Спеціальні сесії проводитимуться для укладання договорів зі строком виконання на календарний квартал, пів року та рік. Стартова ціна лотів не може перевищувати середньозважену ринкову ціну за двосторонніми договорами за аналогічний період минулого року з урахуванням додаткової знижки у 30%.

Покупці будуть зобов'язані своєчасно оплачувати придбану електроенергію на умовах передоплати незалежно від факту її фізичного споживання. Для забезпечення виконання угод передбачені гарантійні внески, розмір яких варіюється від 5% до 20% залежно від строку дії контракту та статусу учасника.

У пояснювальній записці говориться про удосконалення придбання такої електричної енергії на спеціальних сесіях з продажу пакетів лотів за двосторонніми договорами.

"Проведення спеціальних сесій за запропонованою моделлю із продажу пакетів лотів дозволить забезпечити стабільне співвідношення пропозиції та попиту на ринку, можливості придбання прогнозованих обсягів та зменшенню впливу ринкової волатильності", – говориться у документі.

Очікується, що використання такого підходу сприятиме отриманню стійкої середньозваженої вартості електричної енергії.

Нагадаємо:

В Україні середньозважена ціна на електроенергію на ринку "на добу наперед" досягла цьогорічного мінімуму – до 4816 грн/МВт-год.

НКРЕКП тимчасово підвищила прайс-кепи (цінові обмеження) на короткострокових сегментах ринку електроенергії з 17 січня 2026 року.

Фактично, верхній прайс-кеп на всі години на РДН та ВДР виріс до рівня 15 тис грн/МВт·год. Рішення було ухвалене на засіданні НКРЕКП 16 січня 2026 року. Воно буде діяти до кінця березня.

В Україні підвищення цінових обмежень на спотових ринках електроенергії дозволило збільшити імпорт на початку лютого майже удвічі порівняно із січнем.

"Енергоатом" частково доотримав прибуток після скандального аукціону 14 січня, коли компанія продала приватним трейдерам електроенергію за цінами, які виявилися нижчими за ринкові.

Герус у своєму зверненні до прем'єр-міністерки Юлії Свириденко заявляв, що "Енергоатом" через "кричущу некомпетентність або корупційну зацікавленість" може втратити близько 2 млрд грн, продавши значний обсяг електроенергії перед підвищенням прайс-кепів (цінових обмежень).