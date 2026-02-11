Підвищення цінових обмежень на ринку електрики дозволило знизити тривалість відключень – НКРЕКП

В Україні підвищення цінових обмежень на спотових ринках електроенергії дозволило збільшити імпорт на початку лютого майже удвічі порівняно із січнем.

Про це заявив голова Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП) Юрій Власенко під час доповіді у Верховній Раді , повідомляє Укрінформ.

Він зазначив, що на енергоринках сусідніх країн у січні зросли ціни на електрику, що впливало на економічні можливості для імпорту в Україну. Тому у координації з Кабміном енергорегулятор переглянув цінові обмеження на спотових ринках електрики в Україні.

"Це рішення було своєчасним та обгрунтованим, оскільки дозволило залучити додатковий обсяг імпортної електроенергії. У першу декаду лютого до України були імпортовані рекордні обсяги електроенергії. Порівняно із початком січня імпорт електроенергії зріс майже удвічі", - зазначив Власенко.

За його даними, щоденні обсяги імпорту сягнули значень близько 50 тис. МВт-год. - а це майже 20% від загального добового споживання електрики.

Очільник НКРЕКП також наголосив, що регулятор не встановлює кінцеві ціни на електрику для бізнесу та промисловості - вони формуються за ринковими механізмами.

"Третя декада січня і перша декада лютого характеризувалися винятково складними умовами роботи енергосистеми. Ринок формувався у воєнних умовах із суттєвою зміною структури виробництва електроенергії, дефіцитом електроенергії, що мав об'єктивний характер", - пояснив Власенко.

За його словами, у пікові періоди втрати генеруючої потужності через російські атаки сягали до 40% від фактичного обсягу споживання. Тому для підтримки балансу використовувалися такі інструменти як залучення аварійних резервів, імпорт електрики та обмеження споживання.

Нагадаємо:

НКРЕКП тимчасово підвищила прайс-кепи (цінові обмеження) на короткострокових сегментах ринку електроенергії з 17 січня 2026 року.

Фактично, верхній прайс-кеп на всі години на РДН та ВДР виріс до рівня 15 тис грн/МВт·год. Рішення було ухвалене на засіданні НКРЕКП 16 січня 2026 року. Воно буде діяти до кінця березня.