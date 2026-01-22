З "Енергоатому" може бути виведено близько двох мільярдів гривень – Герус

Минулого тижня органи державної влади та представники "Енергоатому" ухвалили низку рішень, які можуть призвести до виведення з держкомпанії близько 2 млрд грн на користь приватних трейдерів.

Про це йдеться у зверненні голови парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП Андрія Геруса до прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука та інших керівників органів держуправління. Звернення є в розпорядженні ЕП.

Автор звернення наголошує, що ситуація розгортається на тлі складного стану в енергосистеми: дефіциту генерації, пошкодження мереж і підстанцій та масових відключень світла по країні.

Герус нагадав, що 16 січня Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП) тимчасово підвищила прайс-кепи (цінові обмеження) на короткострокових сегментах ринку електроенергії з 17 січня 2026 року на 82,5% до 15 000 грн за МВт-год (нічні, денні та ранкові години підняті із 5 600-6 900 грн до 15 000 грн). Хоча напередодні Регулятор мав намір залишити прайс-кепи незмінними.

За два дні до цього, 14 січня, "Енергоатом" провів аукціон і продав 2100 МВт базового навантаження на період 21–31 січня за середньою ціною 7565 грн за МВт-год. Це сталося за кілька днів до початку періоду поставки і до офіційного рішення про підвищення прайс-кепів.

У листі зазначається, що керівництву компанії було відомо про обговорення можливого перегляду граничних цін, однак "Енергоатом" не скористався жодним із логічних сценаріїв мінімізації ризиків – не відклав аукціон, не зменшив обсяг продажу та не розбив його на кілька сесій.

Навпаки, компанія продала великий обсяг електроенергії однією сесією, причому на 35% більше, ніж у середньому продавала подекадно з початку грудня.

"Це може свідчити або про кричущу некомпетентність, або про корупційну зацікавленість", - вважає Герус.

За його словами, логічними в цій ситуації були б наступні дії компанії: відкласти аукціон до п'ятниці 16 січня, розтягнути аукціон на декілька днів, продати мінімальний обсяг, зробити перший аукціон з поставкою лише на 2 дні, а на інші 8 днів зробити окремий аукціон пізніше вже із новими прайс-кепами.

"Всього покупцями електроенергії стали 60 компаній. Але, якщо подивитися на найбільших топ-15 покупців, то вони настільки нетипово збільшили свої закупівлі, що або знали, або здогадувалися, що може бути підвищення прайс-кепів. Така поведінка абсолютно протилежна поведінці "Енергоатому", який діяв, як ніби нічого не чув про можливий перегляд прайс-кепів", - зазначає Герус і приводить інформацію про проведення торгів.

За інформацією нардепа, топ-15 компаній збільшили свої закупівлі на 101%, при чому інші 45 компаній зменшили свої закупівлі на 57%. А деякі підприємства збільшили обсяги закупівлі у 3-4 рази.

Така різниця у поведінці, за його словами, свідчить, що деякі великі компанії або заздалегідь знали про можливий перегляд прайс-кепів, або здогадувалися чи розуміли, що таке можливо.

"Якщо на всіх аукціонах з початку грудня на топ-15 припадало 51,8% всієї покупки, то на останньому аукціоні на них припадає 83,3% всіє покупки. Тобто із 2100 МВт обсяг 1749 МВт купили топ-15 покупців. Це нетипова консолідація, яка не спостерігалася протягом останніх місяців", - зазначив Герус.

Він також вважає, що серед переліку компаній можуть бути такі, які, не володіючи додатковою інсайдерською інформацією і не перебуваючи у корупційній змові із продавцем, просто спрогнозували, що ціна може зростати, тому купили більше.

"Але загалом картина містить занадто багато дивних аномалій. Всі покупці, що купили електроенергію на аукціоні "Енергоатому", далі продають її або по ціні РДН (ринок на добу наперед - ред.), або з прив'язкою до ціни РДН. Вже із 20 січня ми може спостерігати різке зростання цін, а на 22 січня ціна РДН склала 13 233 грн за МВт-год, що на 75% більше, аніж була ціна аукціону до підвищення прайс-кепів. Варто зазначити, що це підвищення буде зрештою перекладене на всіх споживачів", - йдеться у зверненні депутата.

Таким чином, за його інформацією, середня ціна за 21-22 січня на ринку становила 11 484 грн, що на 52% або на 3 918 грн більше, аніж ціна аукціону 14 січня.

"Якщо припустити, що такі ж ціни будуть триматися до кінця січня, та враховуючи, що було продано 554 400 МВт-год, то таким чином з "Енергоатому" на приватні компанії буде виведено близько 2 млрд грн. Це недоотриманий прибуток НАЕК "Енергоатом", який стане прибутком трейдерів, які купили електроенергію на аукціоні 14 січня", - розповів Герус.

Він вважає, що необхідно провести службове розслідування, "чому регуляторні зміни трималися у таємниці, чому не публікувалися відповідні проєкти рішень та не було публічної комунікації, хто і як приймав рішення в НАЕК "Енергоатом" провести аукціон 14 січня".

А також треба терміново ініціювати негайне розірвання договорів продажу НАЕК "Енергоатом", укладених 14 січня, та проведення повторного аукціону.

"Виведення 2 млрд грн у такий складний період з державної компанії може розцінюватися тільки як крайня форма мародерства з особливим цинізмом", - резюмував Герус.

Нагадаємо:

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП), тимчасово підвищила прайс-кепи (цінові обмеження) на короткострокових сегментах ринку електроенергії з 17 січня 2026 року.

Як повідомлялося, фігуранти розслідування НАБУ під прикриттям посадовців відмивали десятки мілйонів доларів з оператора української атомної енергетики "Енергоатому".

За даними НАБУ, схема відмивання коштів цинічна та примітивна: якщо приватний бізнес хотів працювати (продавати товари чи надавати послуги) з "Енергоатомом", то він мав заплатити від 10% до 15% відкату. Відмовляєшся - не отримуєш оплату та "вилітаєш" зі списку постачальників.

НАБУ вважає, що організатором схеми був бізнесмен, колишній партнер президента Зеленського Тимур Міндіч.