В Україні знизились ціни на електроенергію для бізнесу

В Україні середньозважена ціна на електроенергію на ринку "на добу наперед" досягнула цьогорічного мінімуму – до 4816 грн/МВт-год.

Про це свідчать дані Оператора ринку за результатами торгів на 3 березня 2026 року, передає профільне видання ExPro.

У порівнянні з попередньою добою, середньозважена ціна на РДН в ОЕС України впала на 35%. Це найнижчий показник з 26 грудня.

"Попри сезонний характер цінової динаміки на РДН, існують додаткові фактори, а саме – нерозпродані обсяги "Енергоатому" на першу декаду (нереалізованими залишився майже 1 ГВт потужності), а також сонячна погода, що позитивно впливає на сонячну генерацію.

Ціна в денні години опустилась до найнижчих значень за останні 4 місяці", - коментує старший аналітик ринку електроенергії в ExPro Сергій Коваль.

Нагадаємо:

НКРЕКП тимчасово підвищила прайс-кепи (цінові обмеження) на короткострокових сегментах ринку електроенергії з 17 січня 2026 року.

Фактично, верхній прайс-кеп на всі години на РДН та ВДР виріс до рівня 15 тис грн/МВт·год. Рішення було ухвалене на засіданні НКРЕКП 16 січня 2026 року. Воно буде діяти до кінця березня.

В Україні підвищення цінових обмежень на спотових ринках електроенергії дозволило збільшити імпорт на початку лютого майже удвічі порівняно із січнем.