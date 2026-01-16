Регулятор ухвалив рішення, необхідне для збільшення імпорту електрики
Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП) тимчасово підвищила прайс-кепи (цінові обмеження) на короткострокових сегментах ринку електроенергії з 17 січня 2026 року.
Про це повідомляє ExPro.
Фактично, верхній прайс-кеп на всі години на РДН та ВДР виріс до рівня 15 тис грн/МВт·год. Рішення було ухвалене на засіданні НКРЕКП 16 січня 2026 року. Воно буде діяти до кінця березня.
Граничні ціни встановлені на такому рівні з 17 січня 2026 року:
На ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку
- максимальна гранична ціна – 15 тис грн/МВт·год;
- мінімальна гранична ціна – 10 грн/МВт·год;
На балансуючому ринку:
- максимальна гранична ціна – 16 тис грн/МВт·год;
- мінімальна гранична ціна – 0,01 грн/МВт·год;
З 31 березня 2026 року граничні ціни повертаються до рівня 16 січня:
- із 00:00 до 07:00 – 5600 грн/МВт-год;
- із 07:00 до 11:00 – 6900 грн/МВт-год;
- із 11:00 до 17:00 – 5600 грн/МВт-год;
- із 17:00 до 23:00 – 15 000 грн/МВт-год;
- із 23:00 до 00:00 – 6900 грн/МВт-год.
Для балансувального ринку:
- із 00:00 до 07:00 – 6600 грн/МВт-год;
- із 07:00 до 17:00 – 8250 грн/МВт-год;
- із 17:00 до 23:00 – 16 000 грн/МВт-год;
- із 23:00 до 00:00 – 8250 грн/МВт-год;
- мінімальна гранична ціна протягом доби – 0,01 грн за МВт-год.
Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль повідомляв:
"У нас зараз перекос: на нічні години імпорт закуповується в повному обсязі, абсолютно під зав'язку фізичних спроможностей, удень, на жаль, сьогодні менше 30% від фізичної спроможності імпортується", – казав він.
Нагадаємо:
Вдень 16 січня повідомляли, що уряд очікує від НКРЕКП перегляду прайс-кепів на короткострокових ринках електроенергії задля залучення додаткового імпорту у денний час.