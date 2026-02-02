Герус про скандальні контракти "Енергоатому": 9 розірвали, є часткова компенсація

"Енергоатом" частково доотримав прибуток після скандального аукціону 14 січня, коли компанія продала приватним трейдерам електроенергію за цінами, які виявилися нижчими за ринкові.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус.

"Щодо контрактів Енергоатому - 9 контрактів достроково розірвано, доотриманий прибуток Енергоатому майже 290 млн грн", - розповів він.

За його словами, всі контракти розірвані за взаємною згодою сторін.

Всі компанії, що погодилися розірвати контракти, були покупцями обсягу 983 МВт у год (всього аукціон був на 2100 МВт у год).

Компанія Д.Трейдінг розірвала контракт на період 26.01-31.01.

Шість компаній розірвали на період 29.01-31.01.

Повернення отриманого прибутку з початку дії контракту зробила одна компанія - Д.Трейдінг (ДТЕК).

"Всього сумарний розрахунковий позитивний ефект (як різниця між ціною РДН та ціною контакту) для "Енергоатому" внаслідок дострокових розірвань та компенсації склав 289 797 009 грн", - підсумував Герус.

Нагадаємо:

Герус у своєму зверненні до прем'єр-міністерки Юлії Свириденко заявляв, що "Енергоатом" через "кричущу некомпетентність або корупційну зацікавленість" може втратити близько 2 млрд грн, продавши значний обсяг електроенергії перед підвищенням прайс-кепів (цінових обмежень).

За даними Геруса, ідея підвищення прайс-кепів обговорювалася на закритих нарадах з 8 січня, про що керівництво "Енергоатому" знало.

Водночас 12-15 січня Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), публічно заявляла, що ціни залишаться незмінними.

14 січня "Енергоатом", не дочекавшись рішення щодо перегляду цін, провів аукціон і продав 2100 МВт електроенергії за старими, нижчими цінами.

Однак, за інформацією нардепа, 16 січня НКРЕКП раптово з порушенням процедур, підвищила прайс-кепи на 82,5% – до 15 000 грн за МВт-год.

Як стверджував Герус, різниця між аукціонною та новою ринковою ціною може призвести до того, що "Енергоатом" недоотримає близько 2 млрд грн, які можуть стати прибутком приватних трейдерів.

Всього покупцями електроенергії стали 60 компаній.

Компанія Д.Трейдінг (група ДТЕК) розірвала контракт на покупку електроенергії у "Енергоатому" і сплатила 164 мільйони гривень як добровільну компенсацію.