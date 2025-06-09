Експорт Китаю до США впав найбільше за останні п'ять років

Китайський експорт до США впав на 34,5% порівняно з минулим роком, що стало найрізкішим падінням з лютого 2020 року, коли пандемія Covid-19 порушила торгівлю.

Про це пише CNBC.

Імпорт з США впав більш ніж на 18%, а позитивне сальдо торгового балансу Китаю з Америкою скоротилося на 41,55% в річному обчисленні до 18 мільярдів доларів.

Минулого місяця загальний експорт зріс на 4,8% в доларовому еквіваленті порівняно з попереднім роком.

"У травні імпорт впав на 3,4% порівняно з минулим роком, що є різким падінням порівняно з очікуваннями економістів щодо падіння на 0,9%. Цього року імпорт скорочувався переважно через млявий внутрішній попит", – говориться у публікації.

Це було значною мірою компенсовано за рахунок поставок до країн Південно-Східної Азії, які зросли майже на 15% порівняно з минулим роком, а також до країн Європейського Союзу та Африки, які зросли на 12% та понад 33% відповідно, зазначає CNBC.

Загальний профіцит торгового балансу Китаю збільшився на 25% порівняно з минулим роком до $103,2 млрд у травні.

"Тим не менш, зростання експорту в травні значно сповільнилося порівняно з квітневим сплеском на 8,1%, коли різке збільшення поставок до країн Південно-Східної Азії компенсувало різке падіння експорту товарів до США. Китайські поставки до США впали на 21% у квітні, коли почали діяти заборонні митні тарифи", – додає видання.

Зростання китайського експорту в травні не виправдало очікувань через різке скорочення поставок до США, підвищені тарифи були скасовані лише в середині травня, а шкоди вже було завдано, говорять аналітики. І прогнозують, що наслідки торгового перемир'я між Пекіном і Вашингтоном стануть помітними в червневих даних.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Індекс ділової активності китайських приватних виробників у травні впав до найнижчого рівня з вересня 2022 року — 48,3. Це значно нижче позначки 50, яка відділяє зростання від спаду, і свідчить про серйозне уповільнення в секторі.

На показник вплинуло зниження зовнішнього попиту — попри оголошене перемир’я в торговельній війні між США та Китаєм. Мита продовжують бити насамперед по малих експортерах.

Китай звинуватив Сполучені Штати у "серйозному порушенні" торговельного перемирʼя, досягнутого на переговорах у Женеві на початку травня.

Американський президент Дональд Трамп емоційно звинуватив Китай у порушенні домовленосі про взаємне зниження мит.

Також повідомлялося, що Китай посилив контроль за експортом рідкісноземельних магнітів, увівши національну систему відстеження, зобов’язавши експортерів отримувати спеціальні ліцензії. Затримки з їх видачею вже вдарили по світових ланцюгах постачань — деякі автовиробники змушені зупиняти конвеєри, бо запаси вичерпуються.

Тим часом США поставили під загрозу пластмасову індустрію Китаю. Америка постачає Китаю майже весь обсяг етану — побічного продукту сланцевого буму, який є ключовим компонентом у виробництві пластику. І тепер Міністерство торгівлі США вимагає, щоб експортери отримували спеціальні ліцензії на вивезення цього газу. Одній із компаній вже повідомили, що дозволи на три поставки до Китаю не будуть видані.