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Експорт Китаю до США впав найбільше за останні п'ять років

Андрій Муравський — 9 червня, 10:54
Експорт Китаю до США впав найбільше за останні п'ять років
Getty Images

Китайський експорт до США впав на 34,5% порівняно з минулим роком, що стало найрізкішим падінням з лютого 2020 року, коли пандемія Covid-19 порушила торгівлю.

Про це пише CNBC.

Імпорт з США впав більш ніж на 18%, а позитивне сальдо торгового балансу Китаю з Америкою скоротилося на 41,55% в річному обчисленні до 18 мільярдів доларів.

Минулого місяця загальний експорт зріс на 4,8% в доларовому еквіваленті порівняно з попереднім роком.

"У травні імпорт впав на 3,4% порівняно з минулим роком, що є різким падінням порівняно з очікуваннями економістів щодо падіння на 0,9%. Цього року імпорт скорочувався переважно через млявий внутрішній попит", – говориться у публікації.

Це було значною мірою компенсовано за рахунок поставок до країн Південно-Східної Азії, які зросли майже на 15% порівняно з минулим роком, а також до країн Європейського Союзу та Африки, які зросли на 12% та понад 33% відповідно, зазначає CNBC.

Загальний профіцит торгового балансу Китаю збільшився на 25% порівняно з минулим роком до $103,2 млрд у травні.

"Тим не менш, зростання експорту в травні значно сповільнилося порівняно з квітневим сплеском на 8,1%, коли різке збільшення поставок до країн Південно-Східної Азії компенсувало різке падіння експорту товарів до США. Китайські поставки до США впали на 21% у квітні, коли почали діяти заборонні митні тарифи", – додає видання.

Зростання китайського експорту в травні не виправдало очікувань через різке скорочення поставок до США, підвищені тарифи були скасовані лише в середині травня, а шкоди вже було завдано, говорять аналітики. І прогнозують, що наслідки торгового перемир'я між Пекіном і Вашингтоном стануть помітними в червневих даних.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Індекс ділової активності китайських приватних виробників у травні впав до найнижчого рівня з вересня 2022 року — 48,3. Це значно нижче позначки 50, яка відділяє зростання від спаду, і свідчить про серйозне уповільнення в секторі.

На показник вплинуло зниження зовнішнього попиту — попри оголошене перемир’я в торговельній війні між США та Китаєм. Мита продовжують бити насамперед по малих експортерах.

Китай звинуватив Сполучені Штати у "серйозному порушенні" торговельного перемирʼя, досягнутого на переговорах у Женеві на початку травня.

Американський президент Дональд Трамп емоційно звинуватив Китай у порушенні домовленосі про взаємне зниження мит.

Також повідомлялося, що Китай посилив контроль за експортом рідкісноземельних магнітів, увівши національну систему відстеження, зобов’язавши експортерів отримувати спеціальні ліцензії. Затримки з їх видачею вже вдарили по світових ланцюгах постачань — деякі автовиробники змушені зупиняти конвеєри, бо запаси вичерпуються.

Тим часом США поставили під загрозу пластмасову індустрію Китаю. Америка постачає Китаю майже весь обсяг етану — побічного продукту сланцевого буму, який є ключовим компонентом у виробництві пластику. І тепер Міністерство торгівлі США вимагає, щоб експортери отримували спеціальні ліцензії на вивезення цього газу. Одній із компаній вже повідомили, що дозволи на три поставки до Китаю не будуть видані.

США Китай тарифи експорт

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