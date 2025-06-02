Торговельна війна повертається: Китай обвинувачує США у зриві перемирʼя

Китай звинуватив Сполучені Штати у "серйозному порушенні" торговельного перемирʼя, досягнутого на переговорах у Женеві на початку травня.

Про це заявило Міністерство торгівлі КНР, передає Financial Times.

"США в односторонньому порядку спровокували нові торговельні суперечки. Замість того, щоб замислитися над власними діями, вони безпідставно звинуватили Китай у порушенні консенсусу", – йдеться у заяві міністерства.

За словами китайської сторони, Вашингтон останніми тижнями запровадив "низку дискримінаційних та обмежувальних заходів", зокрема анулював візи китайським студентам, обмежив постачання програмного забезпечення для проєктування мікросхем і посилив тиск на компанії на кшталт Huawei.

Усе це, на думку Пекіна, прямо суперечить домовленостям у Женеві, які мали призупинити тарифну ескалацію між країнами — тоді сторони домовилися про тимчасове зниження мит, які досягали 145%.

"Якщо США наполягатимуть на тому, щоб йти своїм шляхом, і продовжуватимуть завдавати шкоди інтересам Китаю, Китай і надалі вживатиме рішучих заходів для захисту своїх законних прав", – наголосили у міністерстві торгівлі КНР.

Нагадаємо:

Американський президент Дональд Трамп емоційно звинуватив Китай у порушенні домовленосі про взаємне зниження мит.

Президент США Дональд Трамп оголосив, що запровадить тарифи на імпорт сталі до Сполучених Штатів на рівні 50%, що вдвічі більше, ніж зараз.