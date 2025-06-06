Одним рішенням США поставили під загрозу пластмасову індустрію Китаю

США використовують свою перевагу у виробництві етану - ключового компонента у виробництва пластику - як інструмент тиску в торговому протистоянні з Китаєм.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Америка постачає Китаю майже весь обсяг етану — побічного продукту сланцевого буму, який є ключовим компонентом у виробництві пластику.

Але тепер Міністерство торгівлі США вимагає, щоб експортери отримували спеціальні ліцензії на вивезення цього газу. Одній із компаній, Enterprise Products Partners LP, вже повідомили, що дозволи на три поставки до Китаю не будуть видані.

Ця ситуація підкреслює, наскільки США та Китай залежать один від одного в постачанні певних ресурсів — залежності, які обидві країни намагаються використати у своїх інтересах під час перемовин. США є найбільшим у світі виробником етану, який перетворюється на етилен для потреб хімічної промисловості. Китай — його найбільший покупець.

Американське міністерство торгівлі пояснює обмеження тим, що продукти нафтопереробки, зокрема етан, можуть бути використані у військових цілях. Це аргументація, подібна до тієї, яку Китай застосовує, обмежуючи експорт рідкоземельних металів і стратегічно важливих мінералів.

Сланцева революція в США та швидка індустріалізація Китаю призвели до створення ринку, де дешеві енергоресурси стали сировиною для мільйонів тонн продукції — від сміттєвих пакетів і пляшечок для шампуню до сидінь у авто та клавіатур.

Але компанії, які виграли від цієї співпраці, тепер потрапили під удар через дедалі жорсткіше протистояння між Вашингтоном і Пекіном. Китайські компанії, як-от Satellite Chemical Co., працюють майже виключно на американському етані.

А американські постачальники, зокрема Enterprise Products Partners і Energy Transfer LP, залежать від експорту, половина якого припадає саме на Китай — оскільки внутрішній ринок США вже перенасичений.

Нагадаємо:

Через обмеження Китаю на експорт рідкоземельних магнітів до США світові автоконцерни б’ють на сполох: нестача може призвести до зупинки автозаводів уже за кілька тижнів.